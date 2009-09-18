Ющенко вимагає у Тимошенко 500 мільйонів на міст через Дніпро

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду забезпечити фінансування побудови автотранспортної магістралі через Дніпро у Запоріжжі. «Без галасу, без реклами, без біг-бордів уряд зобов’язаний профінансувати у бюджеті 2009 року 500 мільйонів гривень на це будівництво», – сказав глава держави під час робочої поїздки до Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН в Головній служба інформаційної політики Секретаріату Президента, відповідне прохання Президента буде направлено на адресу уряду найближчим часом.

Глава держави наголосив, що цей об’єкт має стратегічне загальнонаціональне значення, відтак, з боку уряду має бути продемонстровано адекватне ставлення, а не байдужість, яку виявляють сьогодні відповідальні за міст міністерства.

У цьому контексті В.ЮЩЕНКО констатував, що розуміє всю складність ситуації із виконанням нереалістичного бюджету поточного року. Він повідомив, що враховуючи непрості фінансові обставини, пропонуватиме в бюджеті наступного року винести цей об’єкт окремим рядком. «Це єдина можливість мати пряме бюджетне фінансування проекту. Якщо цієї суми не буде знайдено в бюджеті, на таку суму буде видано державні гарантії і через такий механізм ми завершимо будівництво цього мосту», - запевнив В.ЮЩЕНКО, додавши, що побудова цієї магістралі – це єдиний спосіб розв’язати транспортну проблему для Запоріжжя.

Минулого року на будівництво мосту при потребі в 600 млн. грн. з Держбюджету було профінансовано 350 млн. грн. Цього року при потребі в 600 млн. грн. бюджетне фінансування ще менше - 100 млн. грн. Потреба у фінансуванні на 2010 рік оцінюється в 750 млн. грн.

Проблема будівництва автотранспортної магістралі через р.Дніпро в м.Запоріжжя існує вже понад два десятиріччя, з кожним роком вона загострюється. Два існуючих автотранспортних переходи через р.Дніпро в Запоріжжі перебувають у вкрай незадовільному стані і значно перевантажені транспортними потоками. З метою комплексного розв’язання проблеми транспортного коридору через м.Запоріжжя та наближення до міжнародних стандартів умов перевезення пасажирів та вантажів, розширення мережі автомобільного призначення, забезпечення належного життєвого рівня населення обласного центру розпочато реалізацію проекту будівництва автотранспортної магістралі через р.Дніпро, що передбачає будівництво двох мостів (660 метрів через р.Дніпро та 340 метрів мостів через р.Старий Дніпро).

Автотранспортна магістраль через р.Дніпро в м.Запоріжжя складається із 27 штучних споруд, а саме: вантового мосту через річку Дніпро довжиною 660 метрів, сталевого аркового мосту через річку Старий Дніпро – 340 метрів, залізобетонних, сталевих та сталево залізобетонних естакад, шляхопроводів та ін. Загальна протяжність автомагістралі 9,1 кілометрів, передбачає 6 смуг руху. Загальна кошторисна вартість будівництва нової автотранспортної магістралі через р.Дніпро становить 1903,6 млн. грн.

Протягом 2001-2007 років на проектування та початок будівництва автотранспортної магістралі через р.Дніпро у м.Запоріжжі спрямовано понад 506,2 млн. грн., з яких за рахунок державного бюджету майже 502,2 млн. грн. (99,2% загального обсягу).

Недостатній обсяг фінансування робіт із будівництва об’єкта в попередні роки призводить до подовження терміну будівництва, внаслідок чого динаміка вартості будівництва має тенденцію до збільшення, а ефективність капітальних вкладень, наданих державою, зменшується. Нині вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася і становить 4931 млн. грн.

Передбачені державним бюджетом України на 2008 рік кошти в сумі 350 млн. грн. освоєно в повному обсязі. За технологією будівництва 2008 рік мав стати вирішальним. Необхідно було перейти в новий технологічний етап будівництва - замовлення спеціальних металоконструкцій проїзної частини мосту через основне русло, виготовлення спеціального пристрою вантажопідйомністю 1200 тонн для монтажу мостових балок та замовлення вантових канатів (термін виготовлення яких становить понад один рік).

З цієї метою необхідно було збільшити обсяг фінансування з Державного бюджету на 250 млн. грн. З урахуванням недофінансованого обсягу за попередні роки потреба в державних коштах на 2008 рік становила 600 млн. грн. Але вищезазначене питання не було вирішено позитивно.

Визначена Державним бюджетом України на 2009 рік сума коштів для будівництва цієї автомагістралі - 100 млн. грн. - надійшла в повному обсязі.

Об’єкт перебуває на тій стадії, коли зупинення будівництва неможливе як з технічних, так і з економічних причин. Тимчасове скорочення фінансування такого масштабного об’єкту призведе до дуже значних фінансових втрат та соціальних наслідків.