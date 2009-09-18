Литвин побачив, що Янукович працює на Тимошенко

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що фракція Партії регіонів, блокуючи роботу парламенту, працює на Блок Юлії Тимошенко.

Таку думку він висловив в інтерв`ю журналу «Профіль».

В.ЛИТВИН нагадав, що для ухвалення держбюджету потрібно спочатку заслухати звіт уряду за 2008 рік, одержати достовірну інформацію про хід виконання бюджету за нинішній рік, прийняти до уваги плани Ради НБУ щодо грошово-кредитної політики на 2010-ий і звіт про стан фінансів від керівництва Нацбанку. Також парламент повинен заслухати представника Рахункової палати, і на підставі всього цього визначити реальну базу, на якій сьогодні стоїть країна, її новий бюджет.

“Це ж у жодному випадку не одномоментне схвалення точки зору Кабінету міністрів, викладеної в проекті бюджету, це серйозна робота. Схоже, вона мало кого хвилює. Уряд матиме зручний привід говорити, що парламент не може прийняти бюджет. Інакше йому б довелося пояснювати, як реалізовані раніше дані обіцянки», - зазначив В.ЛИТВИН.

“Зараз Партія регіонів працює на БЮТ у цьому питанні, як це не парадоксально звучить. І по суті справи, країна дуже довго буде заручником такої ситуації», - додав він.