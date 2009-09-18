На яких умовах Україна взяла кредит у $400 мільйонів

Рада директорів Світового банку 17 вересня затвердила для України першу позику в розмірі 400 млн. дол. США в рамках Програми позики на реабілітацію фінансового сектору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Між сторонами був підписаний договір про позику. Зокрема, Б.ДАНИЛИШИН зазначив, що термін погашення позики складе майже 30 років, 5 років – пільговий період.

«Процентна ставка, яка дорівнює шестимісячній ставці Libor для валютної позики, плюс плаваюча 0,17% для позики Міжнародного банку реконструкції і розвитку за гнучкою системою погашення до 30 років. Це дуже вигідний проект для нашої країни», - зазначив міністр. Погашення проводитиметься рівними частинами.

Загальна сума підтримки СБ фінансового сектору України складе близько 750 млн. дол. США, повідомив директор Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови Мартін РАЙЗЕР. Друга позика для українського фінансового сектору складе близько 350 млн. дол. США, проте це питання буде ще раз розглянуто Радою директорів СБ.

«Підтримка Світового банку є найбільшою для України протягом 2008-2009 рр.», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.