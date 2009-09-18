Ющенко призначив кіровоградського губернатора

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Володимира МОВЧАНА головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в Указі Президента, оприлюдненому на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, Президент України від 27 червня 2009 року звільнив Василя МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

Таке рішення Президент ухвалив після подій 16 червня на Кіровоградщині. У той день внаслідок зіткнення з на той час народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, на той час прокурором Голованівського району Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник.

1 липня В.МОЦНИЙ оскаржив Указ Президента в Кіровоградському окружному адмінсуді, оскільки вважає своє звільнення політично вмотивованим. У своєму позові В. МОЦНИЙ вимагає визнати протиправним та скасувати Указ Президента, а також поновити його на посаді голови Кіровоградської облдержадміністрації.