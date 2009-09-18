Тимошенко завтра їде в Одесу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завтра здійснить робочу поїздку до Одеської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Одеської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, прем`єр візьме участь в урочистому відкритті нового транспортного шляхопроводу Одеського морського торгового порту.

Глава уряду також ознайомиться з роботою підприємства, зокрема перспективами його розвитку.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО має намір зустрітися з представниками ЗМІ, після чого візьме участь у засіданні круглого столу з керівниками портів, представниками органів виконавчої влади, співробітниками місцевих науково-дослідних установ, що займаються питаннями розвитку Одеського порту.

На завершенні програми візиту Ю.ТИМОШЕНКО виступить із промовою на концерті на Куликовому полі.