Тимошенко завтра їде в Одесу
(програма перебування)
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завтра здійснить робочу поїздку до Одеської області.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Одеської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, прем`єр візьме участь в урочистому відкритті нового транспортного шляхопроводу Одеського морського торгового порту.
Глава уряду також ознайомиться з роботою підприємства, зокрема перспективами його розвитку.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО має намір зустрітися з представниками ЗМІ, після чого візьме участь у засіданні круглого столу з керівниками портів, представниками органів виконавчої влади, співробітниками місцевих науково-дослідних установ, що займаються питаннями розвитку Одеського порту.
На завершенні програми візиту Ю.ТИМОШЕНКО виступить із промовою на концерті на Куликовому полі.