Тимошенко зазначила, що й надалі захищатиме Савченка

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що ініціювала призначення колишнього заступника голови Нацбанку Олександра САВЧЕНКА заступником міністра фінансів, щоб захистити його від репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в прямому ефірі Дніпропетровської державної телерадіокомпанії.

За її словами, О.САВЧЕНКО – досвідчений фахівець і порядна людина, яка публічно виступила проти хибної політики щодо курсу гривні, яку здійснює НБУ.

Ю. ТИМОШЕНКО також зазначила, що і надалі захищатиме О.САВЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Кабмін призначив Олександра САВЧЕНКА заступником міністра фінансів України.

Також на засіданні уряду була введена додаткова посада заступника міністра фінансів, на яку і був призначений О.САВЧЕНКО.

О.САВЧЕНКО був звільнений з посади заступника голови Національного банку України 15 вересня 2009 року за власним бажанням.

11 вересня О.САВЧЕНКО подав у відставку з посади, за його словами, «у зв`язку з незгодою з валютно-курсовою, монетарною і кредитною політикою, яка проводиться керівництвом Національного банку України і веде до дестабілізації валютного курсу, падіння валового внутрішнього продукту, збільшення кількості неплатоспроможних банків, мільярдних втрат заощаджень населення і підприємств, а зрештою – до безпрецедентного зниження життєвого рівня населення».

Згідно з даними сайту Міністерства економіки, на сьогодні у міністра фінансів один перший заступник – Ігор УМАНСЬКИЙ, а також 8 заступників: Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, Валерій АЛЬОШИН, Володимир МАТВІЙЧУК, Андрій КРАВЕЦЬ, Денис ФУДАШКІН, Микола ПОЛУДЬОННИЙ, Микола ГОЛЄВ і Олександр САВЧЕНКО.