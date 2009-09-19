Томенко не хоче пускати на роботу в Україні іноземних екскурсоводів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що необхідно перепідготувати екскурсоводів по всій Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це заступник голови Верховної Ради України сказав сьогодні на урочистому відкритті військово-історичного фестивалю «Хотинська твердь», під час якого відбулося історичне відтворення Хотинської битви 1621 року та презентація готельно-туристичного комплексу «Фортеця Гетьманів».

На його думку, перепідготовка потрібна для того, щоб екскурсоводи могли на належному рівні представляти історичні об’єкти України.

Також, М.ТОМЕНКО вважає неприпустимим проведення екскурсій на українських об’єктах іноземними екскурсоводами.