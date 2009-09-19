Янукович обіцяє, що уряд ніколи не забуде про його улюблену фішку

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ попередив, що наступного пленарного тижня очолювана ним фракція у Верховній Раді не дасть коаліційній більшості у парламенті забути про необхідність підвищення мінімальних зарплат і пенсій для найбідніших українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у Миколаєві, де перебуває з робочою поїздкою, відповідаючи на запитання журналістів про цілі і завдання фракції ПР у ВР на наступний пленарний тиждень.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив, що уряд і коаліція так і не збираються на вимогу Партії регіонів підвищувати мінімальні соціальні стандарти життя громадян.

У зв’язку з чим В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що останнім часом “під впливом помаранчевих вождів почали відступати ті хто весь час каже, що вони піклуються про український народ». «Якщо йтиметься про те, щоб цього року забути це питання ми це не допустимо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Політик також зауважив, що вимагатиме від уряду звіту про виконання бюджету за перше півріччя 2009 року і підготовлені зміни до держбюджету на друге півріччя з огляду на виконання державних зобов’язань у соціальній сфері.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, якщо проект бюджету 2010 року таки буде розглядатися у ВР, то фракція ПР звертатиме особливу увагу на передбачення у ньому належного рівня соціального захисту українських громадян.