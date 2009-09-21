Єхануров – Вакарашу: У Вас в Секретаріаті є куратор посільнєє, чим я

Заступник голови Секретаріату Президента Юрій ЄХАНУРОВ представив адміністративно-господарчому активу Київської області нового керівника Київської обласної державної адміністрації Віктора ВАКАРАША. (Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про призначення ВАКАРАША Віктора Михайловича головою Київської обласної державної адміністрації).

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЄХАНУРОВ охарактеризував новопризначеного керівника столичної області як «господарника, який отримував зірочки на свої погони одна за одною, а не всі і зразу» (до свого призначення, з 2006 року В.ВАКАРАШ працював першим заступником голови Київської ОДА, а після того, як Віру УЛЬЯНЧЕНКО було призначено головою Секретаріату Президента України, виконував обов’язки голови ОДА).

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що передвиборчі змагання не повинні не стати на заваді повноцінній підготовці до зими, а також критично охарактеризував підготовлений урядом проект Державного бюджету на 2010 рік. Ю.ЄХАНУРОВ назвав проект «халтурою, яка не може бути ухвалена за жодних обставин, і тим небезпечніше, якщо така несерйозна річ таки стане бюджетом в результаті політичних домовленостей». (Як повідомляв УНІАН, В.УЛЬЯНЧЕНКО припустила, що, «можливо, за домовленістю двох мегафракцій бюджет буде ухвалено. Він вигідний тим двом фракціям, які давно співпрацюють і демонструють у таких питаннях спільну позицію»).

«Цей бюджет поділить вас, хто сидить зараз у цій залі, навпіл, – сказав Ю.ЄХАНУРОВ, звертаючись до голів райдержадміністрацій, міст обласного значення та депутатів обласної Ради, які були запрошені на представлення нового голови ОДА. – Так, виграють сільські ради та міста, однак районам не буде за що фінансувати лікарні, школи й дороги. Такі експерименти на людях проводити не можна».

Обіцяючи особисту підтримку новопризначеному голові, Ю.ЄХАНУРОВ, зазначив жартома: «У вас у Секретаріаті є куратор посільнєє, чим я…»