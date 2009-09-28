Регіонали зібралися захищати свободу слова від Тимошенко

Партія регіонів звернулася до міжнародної організації „Репортери без кордонів” з проханням захистити свободу слова в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

„Заява керівника уряду України Юлії ТИМОШЕНКО в прямому ефірі на ТРК „Україна” 25 вересня про те, що диктатура в Україні - це вихід з ситуації, викликає глибоку тривогу”, - наголошують регіонали.

За їх словами, “висловлювання Юлії ТИМОШЕНКО на кшталт – дайте мені хоч раз призначити генерального прокурора – і я наведу порядок – дають підстави вважати, що ТИМОШЕНКО готується до диктатури, до використання репресивних органів в угоду своїм інтересам”.

Також, підкреслили у Партії регіонів, “ми стривожені тим, що ТИМОШЕНКО робить спроби підпорядкувати собі телеканали”. Таким прикладом, на думку регіоналів, “може бути її тиск на телеканал „Інтер”, її намагання диктувати новинним програмам, на якому місці треба ставити сюжети з ТИМОШЕНКО, її зусилля підпорядкувати собі регіональні телерадіокомпанії, незаконне звільнення нею керівника Дніпропетровської телерадіокомпанії, заборона через суди критикувати уряд і саму ТИМОШЕНКО, намагання призначати собі опонентів в прямих телеефірах”. “Усе це, наголошують в ПР, - свідчить про небезпеку, яку несуть в собі дії та справжні наміри прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО”.

“Усе це – пряма загроза для свободи слова в Україні і для демократії загалом,” – йдеться у зверненні опозиції до міжнародної організації „Репортери без кордонів”.

Як повідомлялося, 25 вересня в ефірі ТРК “Україна”, коментуючи інтерактивне голосування, за підсумками якого 53% глядачів побачили у Ю.ТИМОШЕНКО риси диктатора, прем’єр-міністр сказала: «А чому ви вирішили, що після цього безвладдя, цієї, вибачте, «гавкотні», люди не хочуть диктатури?! І я вже хочу, щоб в країні був порядок, стрункість і сильна система влади».

При цьому вона підкреслила, що виступає за побудову в Україні не диктаторської, а сильної влади.

«В світі жоден політик, який себе поважає, не хоче диктатури. Я себе поважаю, і тому я хочу порядку, стрункості в управлінні. Я думаю, що після президентських виборів такий порядок і стрункість будуть започатковані. І для того я - не слабкий політик. Це правда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.