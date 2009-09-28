Зюганов гарантує Симоненку 50 голосів на виборах
Лідера КПРФ турбує доля "рідної України"
Російські комуністи мають намір надати підтримку Комуністичній партії України під час президентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова ЦК КПРФ, керівник фракції КПРФ у Держдумі РФ Геннадій ЗЮГАНОВ.
«У нас є Союз Компартій і ми можемо поділитися досвідом, можемо прислати чесних спостерігачів, ми можемо розповісти, що таке чесні вибори. У нас є спільні цінності щодо захисту трудящих і багато чого іншого. Ми активно сприятимемо тому, щоб не з`явилися нові ющенки в особі президента рідної України», - заявив Г.ЗЮГАНОВ.
За його словами, в керівництві КПРФ багато вихідців з України.
«Я можу зателефонувати мінімум 50 людям, які проголосують за того, за кого, власне, порекомендуємо – вони до нашого голосу прислухаються» - сказав лідер російських комуністів.
Він запевнив, що КПРФ зробить усе, щоб підтримати в Україні тих людей, які розуміють «геополітичну істину в рамках закону, не втручаючись у ваші внутрішні справи».
«Без союзу Росії, України, Білорусі і Казахстану ні в кого з нас немає історичного майбутнього – обслуговуватимемо сильних світу цього», - сказав Г.ЗЮГАНОВ.
За його словами, питання виборів Президента України обговорюватиметься на з’їзді КПРФ 4 жовтня.