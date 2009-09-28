Зюганов гарантує Симоненку 50 голосів на виборах

Російські комуністи мають намір надати підтримку Комуністичній партії України під час президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова ЦК КПРФ, керівник фракції КПРФ у Держдумі РФ Геннадій ЗЮГАНОВ.

«У нас є Союз Компартій і ми можемо поділитися досвідом, можемо прислати чесних спостерігачів, ми можемо розповісти, що таке чесні вибори. У нас є спільні цінності щодо захисту трудящих і багато чого іншого. Ми активно сприятимемо тому, щоб не з`явилися нові ющенки в особі президента рідної України», - заявив Г.ЗЮГАНОВ.

За його словами, в керівництві КПРФ багато вихідців з України.

«Я можу зателефонувати мінімум 50 людям, які проголосують за того, за кого, власне, порекомендуємо – вони до нашого голосу прислухаються» - сказав лідер російських комуністів.

Він запевнив, що КПРФ зробить усе, щоб підтримати в Україні тих людей, які розуміють «геополітичну істину в рамках закону, не втручаючись у ваші внутрішні справи».

«Без союзу Росії, України, Білорусі і Казахстану ні в кого з нас немає історичного майбутнього – обслуговуватимемо сильних світу цього», - сказав Г.ЗЮГАНОВ.

За його словами, питання виборів Президента України обговорюватиметься на з’їзді КПРФ 4 жовтня.