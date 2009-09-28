Український гречаний мед офіційно визнали найкращим у світі

На 41-му Міжнародному конгресі Всесвітньої федерації бджільницьких асоціацій «Апімондія», який проходив 15-20 вересня ц.р. у Монпельє (Франція), Україна завоювала право через чотири роки прийняти цей всесвітній форум у Києві.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент організаційного комітету, голова правління ВГО «Братство бджолярів України» Тетяна ВАСИЛЬКІВСЬКА.

Вона повідомила, що під час голосування Україна отримала 93 голоси з 165 можливих. При цьому суперниками Києва були Стамбул (Туреччина), Софія (Болгарія), Будапешт (Угорщина), Гранада (Італія) і Верона (Італія).

За словами Т.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ, 43-й конгрес, який Київ прийматиме після Євро-2012, може стати найбільшим галузевим конгресом в історії України. Очікується, що на цей захід приїде близько 12 тисяч гостей.

Як зазначив віце-президент організаційного комітету, президент Союзу пасічників України, директор Національного наукового центру АН України «Інститут бджільництва ім. Прокоповича» Леонід БОДНАРЧУК, Україна входить до п`ятірки найбільших виробників меду в світі.

Координатор із комунікацій організаційного комітету Юрій РИФЯК зазначив, що отримання права на проведення конгресу стане імпульсом для залучення інвесторів у галузь бджільництва. За його словами, для проведення конгресу знадобиться 3-4 млн. євро й організатори планують залучити необхідні кошти від внутрішніх та іноземних інвесторів. При цьому він додав, що конгрес – прибутковий захід.

Крім того, Т.ВАСИЛЬКІВСЬКА повідомила, що на нинішньому конгресі український гречаний мед отримав офіційний титул кращого меду в світі.

Довідка УНІАН. "Апімондія" – Всесвітня федерація бджільницьких асоціацій, що об`єднує фахівців, учених, підприємців і громадських діячів.