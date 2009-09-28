Ющенко застерігає Тимошенко від спроб заважати бізнесові

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає уряд від спроб погіршити умови ведення бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

Вона повідомила, що цього тижня увага Президента буде зосереджена насамперед на питаннях залучення інвестицій до економіки України.

«Ця сфера вимагає постійної роботи на багатьох рівнях одночасно. Це зокрема - і оптимізація вітчизняного законодавства, і діалог із українськими та закордонними інвесторами, і визначення оптимальних умов залучення інвестицій до конкретних об`єктів», – сказала вона.

І.ВАННИКОВА нагадала, що питання покращення інвестиційного клімату було одним із провідних у Плані дій Віктора ЮЩЕНКА «10 кроків назустріч людям» – адже саме таке покращення дозволяє сподіватися на розвиток економіки і створення нових робочих місць.

Прес-секретар глави держави зауважила, що на цьому напрямку досягнуто серйозних результатів. «Незважаючи на зміни урядів, різницю у підходах різних урядових команд до залучення інвестицій, довіра до України зберігалася», – наголосила вона.

І.ВАННИКОВА зауважила, що це стало наслідком, з одного боку, низки указів Президента України щодо спрощення адміністративних процедур і механізмів регулювання господарської діяльності. На виконання цих указів різними урядами приймалися рішення, що полегшували адміністративний тягар на інвесторів.

З іншого боку, нагадала вона, Президентом було запроваджено новий формат спілкування влади і бізнесу – відкриті економічні форуми, на яких обговорювалися конкретні проблеми і за підсумками яких ухвалювалися рішення щодо усунення цих проблем.

«Під час практично кожної закордонної поїздки Президент України зустрічається із провідними представниками бізнесу відповідних країн, переконуючи їх у перспективності інвестування в Україну», – зауважила І.ВАННИКОВА.

При цьому вона підкреслила, що Президент рішуче виступає проти будь-яких спроб згорнути досягнення України стосовно спрощення адміністративних процедур та механізмів регулювання господарської діяльності. І.ВАННИКОВА нагадала, що протягом своєї каденції Президент видав ряд указів, які були спрямовані на полегшення адміністративного тягаря на інвестора.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, ці дії призвели до того, що обсяг інвестицій в українську економіку, порівняно з 2004 роком, зріс в чотири рази.

Вона також наголосила, що Президент рішуче виступає проти будь-яких спроб згорнути ці досягнення та обмежити ділову активність - зокрема шляхом повернення нинішнім урядом практики збору податків наперед, неповернення податку на додану вартість, ініціатив щодо посилення адміністративного регулювання.

Проблеми, що виникли в цих сферах, а також можливості та перспективи їх вирішення Президент України має намір обговорити у ході робочих поїздок, запланованих на поточний тиждень, також додала І.ВАННИКОВА