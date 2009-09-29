«Обкурені і п'яні» побилися з кримськими депутатами

Депутати Верховної Ради Криму звернуться до Генеральної прокуратури України через сьогоднішню бійку під стінами парламенту автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Було спеціально проведено акцію блокування Верховної Ради Криму з метою недопущення проведення позачергового пленарного засідання», - сказав він.

За даними очевидців, вранці у вівторок перед позачерговим засіданням група молодих людей перешкоджала спікерові і його прихильникам увійти до будівлі ВР Криму. Виникла бійка, в результаті якої, за твердженням депутатів, є постраждалі. Зокрема, у одного з депутатів розбито ніс, у другого - відірвано рукав піджака. Незважаючи на протидію, спікерові все ж таки вдалося пройти до будівлі.

При цьому А.ГРИЦЕНКО звинуватив правоохоронців в бездіяльності. За його словами, керівництво міліції автономії дало команду «небагатьом працівникам міліції» не протидіяти «молодим хлопцям, які прийшли обкурені, п`яні і не пускали депутатів до місця своєї роботи».

Постраждалі під час бійки парламентарії збираються звернутися до генпрокуратури. «Я сьогодні звернувся до Президента, депутати пишуть заяву до генерального прокурора України для того, щоб дати принципову оцінку тим силовим структурам (кримській міліції) і тим начальникам, які відповідають за дотримання закону», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Спікер припустив, що молодь до будівлі парламенту привела організація «Громадянський актив Криму», що вимагає його відставки.

На сьогоднішньому засіданні частину опонентів голови парламенту автономії було звільнено з посад в парламенті та уряді автономії. У відповідь на такі дії решта супротивників спікера заявили про звільнення з посад у ВР Криму.