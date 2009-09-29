«Нортіма» буде боротися за ОПЗ в суді

ТОВ «Нортіма», що перемогла в сьогоднішньому конкурсі з приватизації Одеського припортового заводу, має намір оскаржити в суді рішення Фонду державного майна України про визнання конкурсу недійсним.

Про це заявив перший заступник голови правління "ПриватБанку", представник компанії "Нортіма" Тимур НОВИКОВ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, компанія подаватиме до суду позов до Фонду держмайна, в якому основною вимогою буде визнання компанії «Нортіма» переможцем в конкурсі з приватизації ОПЗ. «Ми вимагатимемо від суду зобов`язати ФДМУ укласти з компанією «Нортіма» договір (купівлі-продажу ОПЗ - УНІАН)», - сказав Т.НОВИКОВ.

Довідка УНІАН. На конкурсі з продажу ОПЗ, який відбувся сьогодні у формі відкритого аукціону, ТОВ «Нортіма» (Україна) придбало контрольний пакет Одеського припортового заводу у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 учасники - ТОВ "Азот-сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Але комісія ФДМУ з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» у зв`язку з тим, що його було продано за заниженою ціною.

За словами в. о. голови ФДМУ Дмитра ПАРФЕНЕНКА, ФДМУ і уряд України зробили все, щоб конкурс пройшов відкрито і прозоро, проте на фонд чинився жорсткий тиск. «Були позови, рішення судів, все це було спрямоване на те, щоб у результаті знизити ціну ОПЗ. На жаль, ця мета була досягнута», - сказав Д.ПАРФЕНЕНКО.