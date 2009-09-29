Наливайченко: брехня тільки починається

Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО спростовує інформацію в окремих ЗМІ про те, що нібито родина Президента України Віктора ЮЩЕНКА вивозила до Канади історичні цінності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

«З будь-якого аеропорту вивезти цінності чи інший вантаж, тим більше до Канади, де ще гірша еміграційна система (з’їздіть і на власні очі подивіться, чи можна в цю країну прилетіти з Житомира без візи і супровідних документів на митницю), неможливо. Подивіться на митну декларацію, яка надається канадською службою еміграції... Вам треба буде мінімум на 20 питань відповісти, причому досить заплутаних. Тому по суті і по формі ця (інформація – УНІАН) - чиста брехня. Більше того, ця брехня поширюється людиною, яка не знає митного законодавства», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він не виключив, що подібного роду наклепи лунатимуть і надалі у зв’язку із виборчою президентською кампанією.

«Як і відносно іншого, хочу зазначити, що вся ця брехня тільки починається…», - сказав голова СБУ.