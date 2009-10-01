Ющенко переконаний, що 2010 рік буде особливим для України

2010 рік буде особливим у більшості визначних аспектів для України, саме він стане переломним роком як у політиці, так і в економіці держави.

Таке переконання висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, звертаючись до учасників IX Львівського міжнародного економічного форуму «Вплив глобальної економічної кризи на інвестиційний клімат та перспективи залучення інвестицій у регіональні економіки України».

Глава держави відзначив, що 2010 рік він розцінює як рік, який «принесе стабілізацію в парламент, стане роком реформ, бо політичні пристрасті вже будуть позаду, бо це буде особливий рік, рік виборів Президента».

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що рік виборів Президента держави стане визначальним для формування стабільної економіки, стабілізації політичних відносин і, навіть, «формування справжньої коаліції в парламенті».

Президент України сказав, що будуть змінені підходи до роботи в системі виконавчої влади, «де не все добре». «Одних тільки сертифікатів в Україні 15 тисяч, тоді як у світі – 9 тисяч. Вирішувати ці задачі – це задача для мобільного уряду», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Саме тому, глава держави сподівається, що проблеми нинішнього уряду - такі, як відсутність реформ, помилково розрахований бюджет – буде виправлено із зміною уряду. «Я переконаний, що в Україну прийде ефективний уряд, що бюджети не будуть на подальше помилково розраховуватися, коли оплата за витрати газу менша, ніж оплата за мобільні телефони», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Також глава держави розглядає форум як можливість у діалозі з представниками ділових кіл та експертами-економістами визначити необхідні зміни в державній політиці, які дадуть змогу ефективніше боротися з кризою.

«Криза – це найкращий період для проведення реформ. Ми готові, шановні партнери, до співпраці в усіх галузях і до формулювання конкретних рішень щодо залучення інвестицій до регіону і визначити моделі для використання їх в цілому по Україні», - наголосив глава держави.