Янукович каже, що знає те, чого не знають Тимошенко з Ющенком

Україна повинна побудувати сильну державу, тому що в світі поважають тільки сильних, вважає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора у Макіївці Донецької області на зустрічі з працівниками Макіївського коксохімічного заводу.

«Ми повинні бути сильними, ми повинні побудувати сильну державу, яку поважатимуть у світі, а ми знаємо, що поважають тільки сильних», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що Партії регіонів до снаги побудувати сильну державу, і вона знає, як це потрібно зробити, на відміну від діючої влади. «Ми спроможні побудувати сильну державу своїми руками, чи ні? Звичайно, так! І ось тут вам хочу я сказати, що ми знаємо, як це потрібно робити. Чому? Тому що ми в своєму житті багато що своїми руками побудували», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Він акцентував, що потрібно всі наявні ресурси у державі ефективно використовувати і направити їх у реальний сектор економіки, «щоб отримати швидкий фінансовий результат». Також, на думку В.ЯНУКОВИЧА, треба захистити малозабезпечених, чого не робить нинішнє керівництво країни.

Лідер Партії регіонів у черговий раз розкритикував діючу владу за непрофесіоналізм і безвідповідальність, владу, яка «здатна тільки продовжувати далі руйнувати країну, і при цьому цинічно ошукувати людей».

Звертаючись до працівників заводу, В.ЯНУКОВИЧ резюмував: «Тому я приїхав сюди, на свою батьківщину, подивитися вам в очі, як то кажуть, звірити годинники. Скажіть, вони у нас з вами показують однаковий час?... Ми розуміємо з вами, що наступає той період часу, коли кожна людина, кожна сім`я, кожне підприємство може вирішити свою долю, долю країни, долю наших дітей і онуків».