У Києві здивовані, що Медведєв не готовий до зустрічі з Ющенком

У Києві вкрай здивовані заявою прес-секретаря Президента Росії Наталії ТІМАКОВОЇ про те, що в Кремлі нібито не одержували від української сторони пропозиції провести робочу зустріч президентів України й Російської Федерації в рамках саміту глав держав СНД 8-9 жовтня в Кишиневі.

Про це УНІАН повідомило джерело в дипломатичних колах.

«Насправді листа з відповідною пропозицією було дипломатичними каналами направлено Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ його російському колезі ще 15 вересня ц.р. І, наскільки нам відомо, його було оперативно передано в Кремль», - повідомив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що планує 9 жовтня зустрітися з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ на саміті СНД, який відбудеться в Кишиневі. Відповідаючи на запитання журналістів, В.ЮЩЕНКО сказав: “Так, зустріч відбудеться, і я братиму участь у нараді глав держав СНД”.

Того ж дня прес-секретар глави російської держави Н.ТІМАКОВА сказала, що Кремль поки що не одержував від української сторони запитів з приводу проведення зустрічі президентів Росії і України в рамках саміту глав держав СНД у Кишиневі 9 жовтня. "Якщо говорити про окрему зустріч, то запит від української сторони поки на цю зустріч дипломатичними каналами не надходив. Відповідно поки що жодних рішень, напрацювань з цього питання немає", - повідомила вона журналістам. За її словами, російська сторона дізналася про бажання Президента України зустрітися з Президентом Росії із ЗМІ.