Тарасюк не підтримує переобрання Ющенка

Борис Тарасюк не підтримав би Віктора Ющенка в разі, якби Глава держави повторно висунув свою кандидатуру на пост Президента України. Про це лідер Народного Руху України, голова парламентського Комітету з євроінтеграції заявив учора ввечері в прямому ефірі київської регіональної студії "Бізнес-радіо".

- Президент Ющенко не виконав своїх обіцянок Майдану, - наводить його слова сайт НРУ. - Тому в нього занадто низький рейтинг. Щоб не допустити реваншу антидержавницьких сил, національно-демократичні сили мають об´єднатися навколо іншого - єдиного - кандидата. Наразі ведуться консультації, навколо кого саме.

Голова НРУ наголосив, що він особисто не має президентських амбіцій. Але, якщо українські патріоти вчергове не об´єднаються, Рух змушений буде піти на вибори самостійно. Все залежатиме від рішення з´їзду НРУ наприкінці жовтня.