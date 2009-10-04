Сьогодні поховали двох титанівців, загиблих під час перестрілки у Києві (фото)

Сьогодні в селі Рудневе Путивльського району Сумської області відбувся похорон 24-річного бійця спецпідрозділу МВС «Титан» лейтенанта міліції Андрія Брежнєва, який загинув 2 жовтня при виконанні своїх службових обов`язків під час перестрілки в столичному супермаркеті «4room».

Як передає кореспондент УНІАН, на похорон зібралося понад 500 людей – жителі села, однокласники загиблого, однокурсники, а також близько 50 співробітників спецпідрозділу «Титан».

А.Брежнєв виріс в родині сільських жителів, де залишилася його молодша сестра. Сам він був неодружений. Свого часу він закінчив факультет фізвиховання Путивльського педагогічного коледжу, потім – Глухівський педагогічний університет, а також заочно вчився в юридичній академії.

Під час похорону було зачитано співчуття рідним і близьким загиблого від міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили в секторі по зв`язках з громадськістю ГУ МВС в Сумській області, А.Брежнєв посмертно нагороджений Хрестом Слави.

В останню путь його провели під звуки салюту і оркестру ГУ МВС.

А в одному із сіл Бориспільського району Київської області також поховали другого бійця «Титана», загиблого в тій перестрілці, старшого лейтенанта міліції Володимира Ісая. У нього залишилися дружина і дві малолітні доньки.

2 жовтня в Києві на Окружній дорозі невідомі розстріляли власника меблевого торгового центру “4room” і його охорону. Власник торгового центру помер від вогнепальних поранень в лікарні. Двоє його охоронців - співробітників спецпідрозділу МВС ”Титан” загинули на місці збройного нападу. Нападники зникли на двох автомобілях, один з яких згодом потрапив в ДТП. ГУ МВС в Київській обл. порушило за даним фактом кримінальну справу. Особа, яка скоїла збройний напад, розшукується

Фото Сергія Світлицкого / УНІАН