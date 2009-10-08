З фракції БЮТ виключили трьох нардепів

Сьогодні на засіданні фракції БЮТ ухвалено рішення про виключення із фракції народних депутатів Ігоря РИБАКОВА, Геннадія ЗАДИРКА та Володимира КАПЛІЄНКА.

Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

Він зазначив, що «з І.РИБАКОВИМ ситуація зрозуміла – уже давно є рішення з’їзду з цього приводу, тим більше, що він сам написав заяву про вихід з коаліції».

За його словами, Г.ЗАДИРКО і В.КАПЛІЄНКО вийшли із партії «Батьківщина» «і їхні картки у парламенті голосують у гніздах інших політичних сил, зокрема Партії регіонів».

С.МІЩЕНКО також зазначив, що неодноразово ці народні депутати голосували врозріз із рішенням фракції. «У цьому і є демократія, що меншість підкоряється більшості», - додав він.

С.МІЩЕНКО повідомив, що рішення з приводу виключення із фракції цих народних депутатів «було одностайним» - усі проголосували «за».