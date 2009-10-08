З фракції БЮТ виключили трьох нардепів
Рішення було одностайним
|Сергій Міщенко
Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.
Він зазначив, що «з І.РИБАКОВИМ ситуація зрозуміла – уже давно є рішення з’їзду з цього приводу, тим більше, що він сам написав заяву про вихід з коаліції».
За його словами, Г.ЗАДИРКО і В.КАПЛІЄНКО вийшли із партії «Батьківщина» «і їхні картки у парламенті голосують у гніздах інших політичних сил, зокрема Партії регіонів».
С.МІЩЕНКО також зазначив, що неодноразово ці народні депутати голосували врозріз із рішенням фракції. «У цьому і є демократія, що меншість підкоряється більшості», - додав він.
С.МІЩЕНКО повідомив, що рішення з приводу виключення із фракції цих народних депутатів «було одностайним» - усі проголосували «за».