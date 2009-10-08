За кого готові голосувати українці (опитування)

28,7% українців готові підтримати лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента.

Про це свідчать результати проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень “СОЦІС” дослідження, презентовані сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Друге місце посідає прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, за неї готові проголосувати 19% опитаних.

Усі інші ймовірні кандидати у Президенти України значно поступаються цим двом лідерам. Зокрема, за народного депутата, лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА готові проголосувати 8,2% респондентів, за голову Комуністичної партії Петра СИМОНЕНКА – 3,6%, за спікера Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА – 2,9%, за чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА – 2,8%, за колишнього голову Національного банку Сергія ТІГІПКА – 2,6%, за лідера партії “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 1% опитаних.

Коментуючи результати досліджень, виконавчий директор центру Олександр СТЕГНІЙ констатував, що, порівняно з липнем 2009 року, рейтинги двох основних кандидатів В.ЯНУКОВИЧА і Ю.ТИМОШЕНКО зросли на 0,9% і 2,1% відповідно, натомість рейтинг А.ЯЦЕНЮКА впав більше ніж на третину (4,9%).