ВР провела два голосування щодо проекту Держбюджету

Верховна Рада не змогла ухвалити жодного рішення за наслідками представлення проекту Державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, проект постанови про відхилення та направлення на доопрацювання уряду відповідного проекту, що був внесений представниками фракції Партії регіонів, підтримали лише 204 депутати із 413 зареєстрованих у сесійній залі.

Не підтримали ухвалення постанови фракцій БЮТ, Блоку Литвина і переважна частина фракції НУ-НС.

Крім того ВР відмовилася ухвалити проект постанови, внесений членами фракції Блоку Литвина, яким пропонувалося створити спільну робочу групу Кабінету міністрів і Комітету ВР з питань бюджету, аби вона напрацювала пропозиції до держбюджету-2010. Ухвалення цієї постанови підтримали лише 204 народних депутата з 423 зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували фракції Партії регіонів, КПУ та частина фракції НУ-НС.