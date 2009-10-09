Чи дійдуть у нардепів руки до кадрових питань?

Порядком денним Верховної Ради України на сьогодні передбачено розгляд кадрових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, порядок денний обнародуваний на стенді в кулуарах парламенту.

Водночас, народний депутат України (фракція КПУ) Олександр ГОЛУБ у розмові з кореспондентом УНІАН зазначив, що кадрові питання сьогодні не розглядатимуться.

Як повідомляв УНІАН, учора голова ВР Володимир ЛИТВИН сказав, що парламент 9 жовтня не розглядатиме кадрові питання.

За його словами, ця ініціатива виходила від фракції БЮТ і нібито погоджена з іншими фракціями.

«На пропозицію БЮТ, завтра кадрові питання розглядати не будемо», - сказав В.ЛИТВИН.