За Тимошенко підписалися у Києві та Луганську

Київська інтелігенція закликає демократичні сили столиці об’єднатися навколо прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО як єдиної кандидатури на президентських виборах 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, у Києві відбулися збори інтелігенції, ініційовані громадським об’єднанням «Вільна людина». 400 учасників зборів зібралися у столичному Будинку вчителя для того, щоб закликати демократичні сили столиці об’єднатися навколо єдиної кандидатури на президентських виборах 2010 року.

Виступаючи на зборах ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічних інститут" Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ відзначив, що «найбільше очікування інтелігенції - новий лідер, який консолідує політиків та об’єднає їх навколо державних справ. Юлія ТИМОШЕНКО здатна повернути втрачений українцями за ці часи шанс мати розвинену країну».

Народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО сказала: «Дехто нам, артистам, говорить, що ми маємо бути поза політикою. Якщо так, то як же бути нашим дітям? Ми відповідаємо за їхнє майбутнє і не можемо бути поза державою. Ми повинні бути однодумцями. Ми – за єдиного кандидата, за Юлію ТИМОШЕНКО».

Директор видавництва «Дніпро» Володимир ВОЙТОВИЧ наголосив, що «весь світ сміється з наших політиків, і тільки ця тендітна жінка викликає повагу та довіру. Ми стурбовані тим, що наша держава знаходиться у катастрофічному стані, і покладаємо надії на людину, яка кожного дня доводить, що їй потрібні люди, а не влада».

Член-кореспондент Української академії аграрних наук, доктор економічних наук Сергій КВАША переконаний, що «президентські вибори 2010 року – це вибір майбутнього не лише України, а й майбутнього нашого міста. Ю.ТИМОШЕНКО, спираючись на колосальну силу волі, управлінський досвід, знання економіста, захистила країну від найжахливіших наслідків світової економічної кризи».

Інтелектуали прийняли звернення, в якому, зокрема, зазначається: «Ми, кияни, на власному досвіді перевірили відповідність між обіцяним та втіленим представниками влади. Тепер кожен з нас має власну політичну свідомість, культуру, погляди та мотиви для здійснення свого електорального вибору. Саме від результатів президентських виборів та стратегії внутрішньої політики, соціально-економічних програм і проектів залежатиме рівень суспільного життя».

Закликаючи підтримати на президентських виборах нині діючого прем’єр-міністра, столична еліта відзначає: «Своєю щоденною працею Ю.ТИМОШЕНКО доводить, що є справжнім стратегом, принциповим керівником, здатним навести лад у державі, єдиним лідером, що відстоює інтереси країни як на Заході, так і на Сході, гідно представляє її на міжнародній арені та використовує владу задля добробуту української нації».

Під цим зверненням поставили свої підписи майже всі учасники зборів.

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Підтримати прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО на майбутніх виборах Президента України закликають також трудові колективи і творча інтелігенція Луганської області

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції 9 жовтня в Луганську заявили відомі шахтарі, металурги, господарники, лікарі, діячі культури, представники громадських організацій.

Серед них Герой України, повний кавалер орденів шахтарської слави Сергій БИСТРОВ (ДП «Свердловантрацит»), Герой Соціалістичної праці, почесний шахтар Микола СКРИПНИК (м. Ровеньки), заслужений шахтар України (ДП «Донбасантрацит»), кавалер знаків шахтарської доблесті та слави, почесний громадянин м. Красний Луч Віктор ІЛЬЇН, заслужений металург України, начальник киснево-конверторного цеху Алчевського металургійного комбінату Геннадій ДОВГАЛЮК, отаман Українського козацтва Луганської області Олександр КРАВЧЕНКО, народна артистка України Галина МУРЗАЙ, головний лікар Луганської обласної лікарні Федір СОЛЯНИК, голова Луганського обласного товариства «Просвіта» Володимир СЕМИСТЯГА та інші.

Усі вони виступили зі спільним зверненням до громадян та демократичних сил регіону.

За їх словами, Ю.ТИМОШЕНКО вже зарекомендувала себе як успішний антикризовий керівник, дипломат і політик, професіоналізму і харизматичності якого досить для того, щоб стати на чолі держави.

«Я закликаю всіх голосувати на виборах за Юлію Володимирівну ТИМОШЕНКО, бо сам буду голосувати за неї. І цей вибір тверезий, абсолютно обгрунтований, адже я бачу для цього вагомі причини, - висловив свою позицію заступник генерального директора ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» Геннадій ПРУТКОВ. – Був час, коли наш колектив покладав надії на представників Партії регіонів, але вони не справдились. Для того, щоб люди повірили та пішли за політиком, треба бути з ними й у радості, й у біді. ТИМОШЕНКО підтримала металургів у кризу, показала високу якість роботи. Вона має волю та сміливість, щоб стати героєм свого часу».

Учасники прес-конференції закликали всіх громадян, представників демократичних сил регіону до неупередженого здорового аналізу сьогоднішньої ситуації у державі та ухвалення єдиного правильного рішення – підтримки кандидата в Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Якщо Луганщина та інші регіони держави не піддадуться демагогічним закликам політтехнологів і віддадуть свої голоси за реального лідера, за одну, загальну для всіх кандидатуру, то разом ми захистимо Україну від матеріально і морально болісного у сьогоднішній ситуації другого туру. Ми закликаємо всіх стати єдиним важелем протистояння маніпуляціям і зробити гідний вибір в ім`я розуму, в ім`я совісті, в ім`я майбутнього України!», – йдеться у заяві.

Також учасники прес-конференції зазначили, що в регіоні завжди в будь-якій сфері цінувалися і зараз цінуються працьовитість і результативність. «Луганська область – це регіон з високим інтелектуальним і культурним потенціалом, у той же час наш край є важливим сегментом вітчизняної промисловості. Тут мислять швидко і прагматично, не вірять порожнім обіцянкам, цінують не за них, а за конкретні вчинки», – зазначили вони.

Свій вибір представники провідних галузей промисловості регіону та інтелігенція Луганщини пояснюють тим, що тільки Ю.ТИМОШЕНКО, прийшовши до влади, зробила реальністю закон "Про підвищення престижності шахтарської праці", в умовах кризи створила спеціальний фонд для підтримки вугільної промисловості, впровадила пакет пільг для металургів та хіміків, запропонувала підписати угоду про співпрацю між Луганською областю і Кабінетом міністрів України з метою додаткового фінансування реструктуризації шахт, реанімації депресивних вугільних районів, відновлення житлово-комунального комплексу і розвитку культури.