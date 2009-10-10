Тимошенко роздала міністерствам 47 мільйонів

Уряд своєю постановою № 1054 про внесення змін до постанови КМУ № 874 від 19 серпня 2009 р. затвердив перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду в сумі 47 млн. Гривень. Відповідний документ оприлюднений на Урядовому порталі.

Вказана сума буде розподілена між п’ятьма міністерствами та відомствами: МЗС отримає 15 млн. гривень, Міністерство культури і туризму — 20 млн. гривень, Міносвіти — 5 млн. гривень, держкомітет з телебачення та радіомовлення — 3 млн. гривень, держкомітет у справах національностей та релігій — 4 млн. гривень.

Усі ці гроші, як вказано в документі, мають піти на напрям, названий Кабміном заходами “з підтримання зв’язків із закордонними українцями”. Як не дивно, водночас постанова передбачає, що отримувачі коштів ще мають подати Кабміну “проекти постанов Кабінету Міністрів України щодо порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з підтримання зв’язків із закордонними українцями”.

Але це – не єдиний цікавий момент постанови. Зокрема в документі прямо сказано, що перерозподіл коштів здійснюється “за рахунок зменшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 16 частини першої статті 76 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, та “збільшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 22 частини першої статті 76 цього Закону”. Тобто постановою КМУ в обхід Верховної Ради вносяться зміни до закону про держбюджет.

Більше того, постанова № 1054 зобов’язує Мінфін внести відповідні зміни до розпису держбюджету, а Держказначейство — перерахувати кошти зі Стабфонду, і все це - “без попереднього погодження з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету”. Вмовляти два комітети Ради (вочевидь, заднім числом) на такий перерозподіл коштів, за задумом авторів постанови КМУ, мають отримувачі грошей, тобто МЗС, Мінкульт, Міносвіти та держкомітети: телебачення та радіомовлення й у справах національностей та релігій.