Тимошенко хоче взяти ще 5 мільярдів у кредит

Кабінет міністрів має намір до грудня цього року завершити переговори із залучення кредиту для фінансування робіт по завершенню будівництва мостів через Дніпро в Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам у Запоріжжі.

"Я думаю, що ми за півтора місяці завершимо переговори з однією з країн щодо залучення кредиту під державні гарантії", - сказала вона.

Як зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, залучення довгострокових кредитних ресурсів під мінімальний відсоток необхідне для завершення будівництва до Євро-2012.

За словами прем`єра, при нинішньому рівні фінансування робіт із держбюджету вони можуть затягнутися на десятиліття. "Ми розуміємо, що коли сьогодні до 5 млрд. грн. досягає кошторисна вартість будівництва, й так помалу, по чайній ложці, виділяти гроші з держбюджету, то можна й 30 років будувати", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас Кабмін не має наміру відмовлятися від прямого фінансування робіт із держбюджету, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО й додала, що своєрідним подарунком Запоріжжю до Дня міста стало виділення 50 млн. грн. на ці цілі з держбюджету. "Сьогодні ми привезли своєрідний подарунок до Дня міста – виділили 50 млн. грн., і як тільки вони будуть освоєні, ми підготуємо наступний транш", - сказала вона.