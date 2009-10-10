Ющенко дав орден меру Запоріжжя
«Нагородний» указ - на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій Запорізької області.
Згідно з указом, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента, зокрема, орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено Запорізького міського голову Євгена КАРТАШОВА.
Орденами «За заслуги» III ступеня, зокрема, відзначено:
Віталія ВОЛОВИКА - завідувача кафедри державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»;
Ярослава КАЧАНА – архієпископа Григорія Запорізької і Мелітопольської єпархії Української православної церкви Київського патріархату;
Анатолія КОВАЛЯ – першого проректора Запорізького національного технічного університету;
Володимира ПІКІНЕРА – начальника державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт».