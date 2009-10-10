Ющенко дав орден меру Запоріжжя

15:33, 10 жовтня 2009
Політика
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«Нагородний» указ - на сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій Запорізької області.

Згідно з указом, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента, зокрема, орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено Запорізького міського голову Євгена КАРТАШОВА.

Орденами «За заслуги» III ступеня, зокрема, відзначено:

Віталія ВОЛОВИКА - завідувача кафедри державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»;

Ярослава КАЧАНА – архієпископа Григорія Запорізької і Мелітопольської єпархії Української православної церкви Київського патріархату;

Анатолія КОВАЛЯ – першого проректора Запорізького національного технічного університету;

Володимира ПІКІНЕРА – начальника державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт».

 

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