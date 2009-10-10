Тимошенко: де ви бачили, щоб один кандидат говорив добре про іншого?

Наступного року Кабінет міністрів має намір виділити значні суми для підтримки оборонної промисловості, заявляє прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам у Запоріжжі.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в умовах кризи уряд зобов`язаний підтримувати вітчизняного виробника, в тому числі й оборонну галузь. "Бюджет, який складається під час кризи, зобов`язаний підтримувати наше рідне виробництво, в тому числі й оборонне", - сказала вона, відповідаючи на запитання, як вона ставиться до зауважень Президента Віктора ЮЩЕНКА про недостатнє фінансування Збройних сил.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона розуміє й приймає критику бюджету, проте підкреслила, що ця критика пов`язана й з майбутніми президентським виборами.

"Критикувати будуть усі. Де ви бачили, щоб один кандидат у президенти говорив добре про іншого кандидата?", - сказала прем`єр.