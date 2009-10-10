Тимошенко хоче мати ще й Козацьку раду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає відновлювати найкращі традиції українського козацтва.

Про це вона заявила сьогодні під час святкування свята Покрови на Січі в історико-культурному комплексі "Запорізька Січ" на острові Хортиця, повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сьогодні ми всі зібралися на Хортиці, щоб напередодні Дня українського козацтва та свята Покрови згадати нашу славну велику історію, згадати славні часи, коли народжувалася Запорізька Січ, коли народжувалося славне українське козацтво", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що саме на Хортиці п`ять століть тому народжувалася воля і слава України. "Сьогодні ми маємо унікальну можливість дихати історією, дихати свободою і натхненням для того, щоб далі продовжувати цей шлях", - підкреслила голова уряду.

Вона нагадала, що Україна була найпершою серед європейських країн, де під час монархії з`явилася Козацька рада, а також одна з найперших конституцій – Конституція Пилипа Орлика. "Це теж наша демократія, це теж наша слава", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Козацька рада, за словами прем`єра, була символом волі, символом рівності: "Приймалися всі рішення справжньої республіки, там не ламали мікрофони, не закривали спікерів десь там і не приймали таким чином рішення. Усе було на основі доброї волі, сили і безмежної любові до своєї рідної землі".

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні є можливість на відновленій Хортиці знову мати таку Козацьку раду. "І хочу сказати, що сьогодні вона є як ніколи актуальною, тому що не так легко розгортається становлення незалежності, не так легко складається політичне життя в Україні, а Козацька рада свого часу, до речі, вирішувала всі важливі політичні питання і вирішувала дружно і злагоджено", - сказала прем`єр-міністр.

Вона відзначила, що сьогодні боротьба за незалежність України ще не припинилася, "і саме козацька слава нашої країни, історія можуть зміцнити нас на цьому шляху".

Ю.ТИМОШЕНКО пригадала, що її уряд ще 2005 року ухвалив рішення про відновлення Хортиці. "Я пишаюсь тим, що наш уряд був першим, хто вклав реальні кошти у відновлення Хортиці", - сказала вона.

"Я хочу, що сюди з`їжджалися люди з усього світу, щоб вони проходили по цих історичних місцях, щоб вони могли доторкнутися до реліквій, і впевнена, що світ прийде сюди, тому що тут – велика енергетика нашої нації", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Під час перебування Ю.ТИМОШЕНКО в історико-культурному комплексі "Запорізька Січ" їй подарували булаву XVI століття. Передаючи булаву голові уряду, громадяни з натовпу почали вигукувати: "Дайте їй булаву, нехай вона нами править!". Згодом Ю.ТИМОШЕНКО віддала реліквію на зберігання національному заповіднику "Хортиця".

На честь Ю.ТИМОШЕНКО на Хортиці було влаштовано театралізоване козацьке дійство, під час якого прем`єру подарували коровай. Крім того, на честь прибуття Ю.ТИМОШЕНКО на острові було презентовано найбільший прапор України розміром 100 на 16,5 м, йдеться у повідомленні.