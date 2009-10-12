Литвин пропонує всерйоз узятися за держбюджет

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент має готувати до розгляду в першому читанні проект Держбюджету на 2010 рік, оскільки документ не повернуто уряду на доопрацювання.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер у неділю.

«Якщо Верховна Рада України не повертає проект бюджету до Кабінету міністрів, це означає, що він стає власністю Верховної Ради України», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, «потрібно зосередити всі зусилля, щоб підготувати документ не той, який буде потрібний Кабінету міністрів, Президенту, Верховній Раді, а той, який потрібний всій країні».

«Щоб це був бюджет не виживання, щоб це був бюджет як мінімум життя», - сказав керівник парламенту.