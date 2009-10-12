У Києві помічник нардепа стріляв у водія

У Києві минулої п’ятниці чоловік, який назвав себе помічником народного депутата, з пістолета для відстрілу гумових куль поранив у ногу водія автомобіля.

Як повідомили УНІАН у Дніпровському райуправлінні міліції, інцидент стався 9 жовтня о 01.50 на Броварському проспекті навпроти «Макдональдса».

Як зазначили в міліції, інцидент виник на побутовому грунті через суперечку. Зокрема, чоловік, який назвав себе помічником народного депутата, перебуваючи за кермом автомобіля, почав висловлювати претензії іншому водію, який рухався попереду через те, що той начебто їде повільно. У результаті словесної суперечки водій, до якого висувалися претензії, бризнув у свого опонента одеколоном. У свою чергу, останній дістав пістолет і зробив постріл в напрямку противника.

Наразі міліція встановлює всі обставини інциденту, опитує свідків, а також обох учасників інциденту для прийняття відповідного процесуального рішення. Також сьогодні буде з’ясовано, чи дійсно чоловік, який стріляв, є помічником народного депутата.