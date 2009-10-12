В Єдиному Центрі кажуть, що Україну знову намагатимуться розколоти

Партія “Єдиний Центр” розпочала всеукраїнську кампанію “Запитай кандидата”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Напередодні президентських виборів всі кандидати запевняють, що вони найкращі. Ці люди збираються рятувати країну, але не кажуть, як будуть це робити. Вони не кажуть про це конкретно, тому що бояться потім за це відповідати. І тому “Єдиний Центр” розпочав громадянську кампанію «Запитай кандидата», - заявив сьогодні голова “Єдиного Центру”, народний депутат Ігор КРІЛЬ під час пікетування Київської міської ради активістами “Єдиного Центру”.

За повідомленням прес-служби, понад 500 єдиноцентристів пікетували Київську міську раду у відповідь на заборону столичним очільником Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ проведення у Києві громадянської кампанії «Запитай кандидата». “Єдиний Центр” з 1-го жовтня розмістив біл-борди у всіх регіонах України із запитаннями до основних кандидатів у Президенти, але лише у Києві свавільною вказівкою мера кампанію було заблоковано, стверджують у партії.

Як повідомляє прес-служба, «Запитай кандидата» має на меті спонукати наших співвітчизників до усвідомленого вибору під час обрання Президента України. Мета кампанії - не лише привернути увагу українців до якості обіцянок претендентів на найвищу державну посаду, а й змусити аналізувати та оцінювати гасла і промови політиків.

«Ми прагнемо змусити виборців реально зважувати, якою буде країна у разі приходу того чи іншого кандидата до влади. Ми розраховуємо, що ця кампанія змусить громадян бути громадянами і вимагати від політиків конкретики, а не словоблуддя», - заявив І.КРІЛЬ.

Гасло кампанії: «Запитай у кандидата – зроби владу відповідальною!». На біл-бордах сформульовані запитання до п’яти ключових претендентів на президентську посаду, кожен з яких є представником влади.

«Єдиний Центр» не виступає проти жодного з кандидатів, - пояснює І.КРІЛЬ. – Так само ми і не агітуємо за когось з них. Головним адресатом нашої кампанії є виборець, громадянин. Ми переконані, що тільки розумні, небайдужі і вимогливі, а отже, сильні люди здатні обрати якісну владу». На думку голови “Єдиного Центру”, «нинішня виборча кампанія буде кампанією підкупу та популізму з боку основних кандидатів. Популізм ми вже бачимо по всій Україні, а підкуп побачимо під кінець кампанії. Одночасно будуть застосовані старі методи, направлені на розкол України. І тому “Єдиний Центр” буде відслідковувати все, що відбуватиметься. І доносити всю правду до людей».