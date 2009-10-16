Мін‘юст розпочне засвідчувати копії статутів та свідоцтв партіям

Міністерство юстиції розпочне процес засвідчення копій статутів та свідоцтв політичним партіям, які мають намір стати суб’єктами виборчого процесу на чергових виборах Президента України, з 19 жовтня 2009 року, тобто, з моменту початку виборчого процесу в Україні.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, поінформував міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Міністр нагадав, що виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається 19 жовтня 2009 року відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про вибори Президента України» та постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів Президента України» від 23 червня 2009 року №1535-VI.

При цьому, повідомив міністр, відповідно до статей 45 та 51 Закону України «Про вибори Президента України», до повідомлення про утворення виборчого блоку та для реєстрації кандидата на пост Президента України до Центральної виборчої комісії мають бути подані, зокрема, копії свідоцтва про реєстрацію партії (або партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчені безоплатно Міністерством юстиції України після початку виборчого процесу.

Порядок засвідчення копій статутів та свідоцтв про реєстрацію політичних партій, які мають намір стати суб’єктами виборчого процесу відповідно до Законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про вибори Президента України", затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23 жовтня 2008 року №1825/5 (зареєстрований в Мін‘юсті 24 жовтня 2008 року за №1021/15712), зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 13 жовтня 2009 року №1856/5.