Наша Україна взяла тайм-аут - свого кандидата назве пізніше

Партія “Наша Україна” планує провести з’їзд на підтримку свого кандидата у Президенти з 1 по 8 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила голова політради “Нашої України” Віра УЛЬЯНЧЕНКО після засідання політради.

Вона зазначила, що президія партії відпрацьовуватиме це питання, на даний момент планується провести з’їзд у строк з 1 по 8 листопада.

“Рішення буде прийматися з 1 по 8 листопада включно”, – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.