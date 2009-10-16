Наша Україна взяла тайм-аут - свого кандидата назве пізніше
17:58, 16 жовтня 2009Політика
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Відбулося засідання політради
Партія “Наша Україна” планує провести з’їзд на підтримку свого кандидата у Президенти з 1 по 8 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила голова політради “Нашої України” Віра УЛЬЯНЧЕНКО після засідання політради.
Вона зазначила, що президія партії відпрацьовуватиме це питання, на даний момент планується провести з’їзд у строк з 1 по 8 листопада.
“Рішення буде прийматися з 1 по 8 листопада включно”, – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.
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