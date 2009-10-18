Порошенко відвідав Швецію

У суботу міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО здійснив робочий візит до Швеції, де взяв участь у міжнародній конференції високого рівня, присвяченій Східному партнерству.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, під час перебування у Швеції П.ПОРОШЕНКО провів двосторонню зустріч з міністром закордонних справ Швеції, головою Ради ЄС Карлом БІЛЬДТОМ.

У ході зустрічі було обговорено широке коло питань двостороннього співробітництва, а також взаємодія України та ЄС в період шведського головування в Євросоюзі.

Основну увагу було приділено питанню підготовки до чергового Саміту Україна-ЄС, який відбудеться 4 грудня в Києві.

Сторони обмінялися думками щодо стану переговорного процесу стосовно підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Було обговорено питання активізації переговорів стосовно запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС, а також перспективи імплементації ініціативи «Східне партнерство».