Янукович не зрозумів жартів ”Кварталу 95”: в міліції летять голови

На День міліції, 21 грудня, одні одержали нагороди, а іншим довелося писати рапорти. Про це пише "Газета по-киевски". Ніхто і уявити не міг, що жарти "Кварталу 95" можуть виявитися фатальними для декого із співробітників МВС. Під роздачу потрапив помічник Цушка, у минулому права рука Луценка – Валерій Мельник. Він цього року займався підготовкою до концерту і пропустив "шуточки в строю".

Сміється той, хто зрозумів жарт. А хто не зрозумів або зовсім позбавлений почуття гумору, проводить службове розслідування. Чутки про звільнення помічника Цушка поповзли наступного дня після концерту. Помічник міністра внутрішніх справ написав заяву про відпустку, а з початку року повинен подати рапорт про звільнення. Позиція Мельника така: "Я відповідав за підготовку до свята, тому нікого не карайте. Я беру всю провину на себе".

У чому провина? За протоколом зачитувати Указ Президента про нагородження міліціонерів повинен був Віктор Балога. Проте той не зміг і для прем`єра стало неприємним сюрпризом бачити "читцем" екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Перцю підсипала і пародія "Кварталу 95" на Януковича і Ахметова, ролі яких виконували Євгеній Кошовий і Володимир Зеленський.

Дует під назвою "М`яко кажучи, не ангели" заспівав пісню, яку присвятили "м`яко кажучи, колишньому міністрові, грубо кажучи, внутрішніх справ": "Юра, прощай, Юра, прости...".

Під час виступу Янукович сміявся разом з Цушком. Проте відразу ж після закінчення номера він пішов із залу. З образою.

Під час п`ятничного шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" чутки про звільнення Мельника підтвердив Юрій Луценко.

– Я вам розповім одну дуже смішну, але дуже симптоматичну річ. В день міліції в "Україні" був присутній Президент, який привітав, а потім поїхав. І залишилося там нове керівництво і прем`єр-міністр. У нас вийшов "95-й квартал" з якимсь номером, де посміялися з Луценка – я дуже добре до цього ставлюся. Але посміялися так, що це не сподобалося прем`єр-міністрові. І того ж дня почали службове розслідування. Тобто почали шукати, хто допустив, щоб двоє вийшли на сцену і сказали: "Зараз перед вами виступлять Віктор Янукович і Ринат Ахметов. Ім`я і прізвища змінені, щоб не ганьбити порядних людей". Вони навіть сміху бояться. Ви розумієте, що це симптом неокучмізму. Для мене це дуже жорсткий симптом, тому що вже знайшли крайню людину, яка написала рапорт про звільнення", – розповів екс-міністр внутрішніх справ.

Газета по-киевски