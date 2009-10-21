Порошенко розповів, за чим поїде до Москви

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО називає метою свого візиту до Росії 23 жовтня інтенсифікацію двостороннього діалогу і побудову довіри між країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Метою візиту буде інтенсифікація нашого діалогу і побудова довіри між нашими країнами, які будуть, безумовно, сприяти вирішенню проблем в усіх сферах – економічній, політичній і культурній», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, Україна завжди своїми пріоритетами визначає співпрацю з сусідніми країнами, відносини з якими Україна розбудовує як стратегічні. Це відносини з Республікою Білорусь, Молдовою, Європейським Союзом, і надзвичайно важливу увагу Україна приділяє розвитку відносин з Російською Федерацією, - сказав П.ПОРОШЕНКО.

«Насправді ми маємо демонструвати на сьогоднішній день абсолютно нові підходи, ми маємо виходити з українських інтересів, які шанують і поважають інтереси наших сусідів, включаючи Росію», - додав міністр.