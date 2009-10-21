У ГПУ стверджують, що Луценко збрехав

Генеральна прокуратура України спростовує вчорашню заяву з трибуни парламенту міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про те, що кримінальна справа щодо розбещення дітей в Криму перебувала у Генпрокуратурі місяць у зв`язку із розглядом подань слідчого про проведення слідчих дій.

Про це йдеться у заяві прес-служби Генпрокуратури, переданій агентству УНІАН.

Як зазначається у документі, "з огляду на це прес-служба Генеральної прокуратури уповноважена заявити, що наведена інформація не відповідає дійсності. Насправді вказана кримінальна справа перебувала на вивченні у Генеральній прокуратурі один день, 13 жовтня 2009 року, в зв`язку з розглядом звернень народного депутата України Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА та представника потерпілих дітей. Цього ж дня кримінальну справу, після виконання слідчих дій, повернуто до Головного слідчого управління МВС України для подальшого розслідування".

Також у Генпрокуратурі запевнили, що "упродовж ведення досудового слідства питання погодження подань слідчих, відповідно до чинного законодавства, Генеральною прокуратурою України вирішувалось невідкладно. На даний час кримінальна справа знаходиться на постійному контролі генерального прокурора України".

Як відомо, 20 жовтня на пленарному засіданні Верховної Ради під час заслуховування інформації про стан розслідування у кримінальній справі, порушеній за фактом статевих злочинів відносно малолітніх, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: "12.10 справа витребувана в Генеральну прокуратуру України. 13.10 відбулась заява депутата Партії регіонів про причетність депутатів, про що ніколи за 7 місяців слідства не було жодної офіційної і неофіційної заяви тих, хто проходив по цьому слідству. 14.10 Генпрокуратура, нарешті, підтримала наше клопотання про обшук у підозрюваних працівників "Артека". До цього часу ця справа місяць лежала там, близько місяця".