Литвин: треба зробити все, щоб ЧФ РФ залишився в Криму і після 2017 року

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що «треба зробити все, щоб Чорноморський флот Російської Федерації продовжив оренду баз у Криму і після 2017 року». Про це глава парламенту заявив в інтерв`ю газеті «Факты и комментарии»,опублікованому сьогодні.

Зокрема, на запитання «Які конкретно напрями українсько-російської співпраці ви вважаєте першочерговими?», В.Литвин заявив: «Напередодні був у Криму, тому розпочну з проблем півострова. Треба зробити все, щоб Чорноморський флот Російської Федерації (ЧФ РФ) продовжив оренду баз в Криму і після 2017 року на взаємовигідних умовах. ЧФ РФ має виступати однією з гарантій нашої безпеки. Щоб не кортіло комусь випробовувати на міцність Україну».

Окрім того, відзначає В.Литвин, «сьогодні у сфері військово-промислового комплексу співпраця між нашими державами перебуває у найнижчій точці. Курс нинішньої влади на вступ до НАТО призвів до того, що Росія розпочала закриватися від нас, згортати взаємодію. Якщо Україна вступає до НАТО, то як наші учені, наприклад з "Південмашу", обслуговуватимуть ядерні щити Росії? Це ж секретна інформація, питання безпеки. Звичайно ж, Росія відгороджуватиметься від нас. Адже співпраця у ВПК - це локомотив співпраці у всій економіці. Всі інновації, передові технології завжди застосовувалися спочатку у військовій сфері, а потім поширювалися на цивільну. Через це у нас сьогодні дуже багато проблем з організацією роботи таких підприємств, з ринками збуту».

«Росії теж невигідно розривати відносини з нами, - говорить глава ВР. - Тому що це дуже невигідно - замкнутий цикл у виробництві озброєнь. Раніше у нас була кооперація у цих сферах. І тут йдеться не лише про космічну галузь, не тільки про літакобудування, а і про танкобудування, і про технології завтрашнього дня - нанотехнології. Отже, я вважаю, що тільки разом ми зможемо побудувати нову, сучасну армію і гідно забезпечити її».