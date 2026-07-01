Держава не реагувала на 'бусифікацію', тож люди вирішили захищатися самостійно, - Лубінець

Лубінець наголосив, що і працівники ТЦК, і ті, хто на них нападають, мають нести відповідальність за свої правопорушення.

Державні органи не реагували на кричущі випадки "бусифікації", тож українське суспільство вирішило захищатися самостійно. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"У нас ворог один - Російська Федерація. Не треба шукати ворогів між нами", - заявив він, говорячи про "бусифікацію", а також напади на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Омбудсман запевнив, що коли в діях працівників ТЦК та СП знаходитимуть ознаки адміністративних чи кримінальних правопорушень, то робитиметься усе для того, аби вони отримали покарання.

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"Автоматично ті громадяни України, які нападають на працівників ТЦК та СП, скоюють кримінальні правопорушення, - вони теж повинні нести за це відповідальність", - підкреслив Лубінець.

Він додав, що через те, що державні органи не реагували на кричущі випадки "бусифікації", українське суспільство бачить, що "якщо відносно нас дозволяють робити незаконні речі, і ніхто нас не захищає, - ми будемо захищати самі себе".

"Це все призводить до серйозної напруги в нашому суспільстві. Тому я вимагаю від омбудсман.

Напад на працівників ТЦК у Харкові

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня у Харкові під час проведення заходів з оповіщення невідомий чоловік з ножем напав на військових ТЦК та СП. Після того, як старший з групи оповіщення, військовослужбовець Збройних сил України, підійшов до чоловіка та представився, останній напав на нього та інших військовослужбовців.

У результаті нападу двоє військовослужбовців зазнали поранень. Одного з них вдалося прооперувати, а життя врятувати не вдалося - він помер від численних ножових поранень.

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