До Центральної виборчої комісії надійшли документи лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА для його реєстрації кандидатом у президенти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Центральної виборчої комісії.

Відповідно до національного законодавства, ЦВК повинна розглянути документи П.СИМОНЕНКА впродовж п`яти днів з моменту надходження його документів.

Таким чином, П.СИМОНЕНКО став четвертим претендентом, який подав документи в ЦВК для реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, раніше документи для реєстрації кандидатами в президенти подали в ЦВК юрист Олег РЯБОКІНЬ, народний депутат від НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО і лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.