Полтавський губернатор зробив ставку на перемогу Ющенка

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ у разі програшу Президента України Віктора ЮЩЕНКА на президентських виборах готовий піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор повідомив журналістам.

В.АСАДЧЕВ заявив, що не бачить іншого кандидата, окрім чинного Президента, з ким би він міг працювати на посаді керівника області. «У іншій системі координат навряд чи мені вдасться працювати, і цього не буде», - заявив губернатор.

Нагадаємо, раніше В.АСАДЧЕВ заявив, що очолить виборчий штаб В.ЮЩЕНКА на президентських виборах.