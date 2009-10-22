По Черновецькому 3-кімнатна квартира у Києві має коштувати 35 тисяч гривень?

Бюджет не наповнюється через злочинно неефективний продаж комунального майна і землі. Про це інтерв’ю журналістам заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, лідер Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

Як повідомив опозиційний політик, за 2007-2008 роки у Києві було відчужено більше 2 мільйонів квадратних метрів комунальної власності за ціною 554 гривень за квадратний метр.

«При середній площі трикімнатної квартири у 70 метрів квартира, за розцінками Черновецького, повинна коштувати 35 тисяч гривень!» - заявив Дмитро Андрієвський.

Крім того, за його інформацією, у 2007-2008 роках різним особам було передано більше 2,5 тисяч гектарів землі. Втрати бюджету при цьому склали більше ніж 20 мільярдів гривень: 135 земельних ділянок площею 234 гектари продано за демпінговими цінами. Лише три були куплені на аукціонах.

«Наприклад, ділянку за адресою Протасів Яр, 23 площею у 5 гектарів продали за 2 мільйони гривень, а реальна вартість цієї землі 108 мільйонів гривень. Інший приклад – ділянка КП «Іподром» площею 526 гектарів ринковою вартістю 100 мільйонів доларів передана за тіньовими схемами невідомим структурам за рішенням Черновецького», - зазначив Дмитро Андрієвський.