Вашингтон і Москва вважають Яценюка зіркою, що сходить - Los Angeles Times

«І Вашингтон, і Москва вважають Арсенія ЯЦЕНЮКА зіркою, що сходить у політиці».

Про це пише газета Los Angeles Times (США), повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”.

За даними прес-служби, Los Angeles Times надрукував інтерв’ю з лідером громадської ініціативи Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ під назвою «Зірка, що сходить в українській політиці, зобов’язується провести реформи”.

Видання відзначає, що «державні засоби масової інформації Росії широко висвітлюють діяльність ЯЦЕНЮКА”.

“Під час свого липневого візиту в Україну з ним зустрічався віце-президент США Джо БАЙДЕН, який також мав бесіди з ЯНУКОВИЧЕМ і ТИМОШЕНКО. Це було розцінено як спроба скласти думку і порівняти можливих майбутніх Президентів України», - сказано в матеріалі.

Видання наводить думку аналітика по Україні з американської консалтингової фірми з геополітичних ризиків Eurasia Group Алекса БРІДО: «Підтримка, якою користується ЯЦЕНЮК, говорить про те, що є люди, які шукають альтернативу».