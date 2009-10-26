«Чи можна буде щось украсти в Києві після Черновецького?» - круглий стіл проводять «Коментарі:» та УНІАН

У середу, 28 жовтня, тижневик «Коментарі:» та УНІАН проводять круглий стіл на тему «Чи можна буде щось украсти в Києві після Леоніда Черновецького?». До участі в засіданні круглого столу запрошені: Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, народний депутат України, керівник Київської міської організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ, лідер Блоку Віталія Кличка у Київраді Віталій КЛИЧКО, народний депутат України, голова Київської міської організації «Батьківщина» Анатолій СЕМИНОГА, голова Шевченківської РДА, керівник Київської міської організації Народної партії Віктор ПИЛИПИШИН, головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, головний редактор тижневика «Коментарі:» Вадим ДЕНИСЕНКО. Круглий стіл відбудеться у приміщенні ресторану-клубу «Столовая Верховной Рады» за адресою: Київ, Спортивна площа, 3. Початок о 12.00. Акредитація триває до 18.00 вівторка, 27 жовтня. Тел.: + 044 201 43 01, s.yarynych@e-media.com.ua.

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