Ющенка під ЦВК чекають декілька тисяч людей

Декілька тисяч прихильників Президента України Віктора ЮЩЕНКА зібрались під стінами Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами організаторів зібрання, В.ЮЩЕНКО має у ці хвилини прибути до ЦВК для подачі документів на реєстрацію його кандидатом у президенти. За даними організаторів, під стінами ЦВК зібралось 5 тисяч осіб.

Вони тримають прапори із символікою партії «Наша Україна», а також державні прапори.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.00 В.ЮЩЕНКО подасть до Центрвиборчкому документи на реєстрацію кандидатом на пост Президента України. Глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО повідомила, що В.ЮЩЕНКО піде на вибори як самовисуванець.