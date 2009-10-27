Президент «Главред-медіа» Шлінчак подав у відставку

Загальні збори учасників ТОВ «Главред-медіа», які відбулися сьогодні, 27 жовтня, прийняли відставку президента товариства Віктора Шлінчака згідно з поданою ним заяви. Про це офіційно повідомила прес-служба «Главред-медіа».

«Наразі я хочу зосередитись на аналітичній роботі і на нових проектах. Я дякую усім, хто починав разом зі мною "Главред", і тим, хто щоденно і натхненно робив свій вклад у нашу спільну справу. Дякую інвесторам, які довірили мені ділянку роботи, де була можливість реалізуватися як медіа-менеджеру. Особливі слова вдячності Олександру Третьякову, без якого б ідея об`єднаного холдингу, що зайняв потужну нішу на ринку, не відбулася», - відзначив Віктор Шлінчак.

Нагадаємо, що у 2006 році на базі інтернет-порталу «Главред» відбулося об`єднання медіа-активів, в результаті яких сьогодні до холдингу «Главред-медіа» входять телеканал «Сіті», інформаційні агентства УНІАН та «Главред», газети «Новая» та «Известия в Украине», журнали «Профіль», «Главред», «Телекритика», «Телесіті», портал «Мій інтернет», новинний агрегатор «Главпорт».

«Телекритика»