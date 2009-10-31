Тігіпко візьметься за активне створення партії

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО з початку листопада має намір взятися до активного створення своєї партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив 30 жовтня під час зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу.

«На початку листопада почнемо активне створення політичної партії», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, швидше за все, ця партія буде правою. Він також зазначив, що партія захищатиме інтереси тих, хто заробляє, інтереси малого і середнього бізнесу. «Ми зробимо дуже серйозну конкуренцію своєю партією», - додав С.ТІГІПКО.